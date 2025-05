La dottoressa Tenpenny e le teorie infondate sul mercurio nei vaccini

Nel dibattito sulla sicurezza dei vaccini, emergono frequentemente affermazioni controverse, come quelle della dottoressa Sherri Tenpenny, nota per le sue teorie infondate riguardo alla presenza di mercurio e altre sostanze nei vaccini. Questo articolo esplora le origini di queste affermazioni, il background della dottoressa Tenpenny e le ragioni per cui è fondamentale valutare criticamente tali dichiarazioni.