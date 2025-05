La doppia sfida delle imprese

Nel contesto della complessa situazione economica attuale, la premier Meloni si è mostrata pronta a collaborare con Confindustria per affrontare le sfide che attendono le imprese italiane. Al centro del dibattito c'è la proposta di utilizzare fino a 15 miliardi, derivanti dalla revisione del Pnrr, per rilanciare l'economia e sostenere il settore imprenditoriale. Questo articolo esplora le implicazioni di questa iniziativa.

