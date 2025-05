La discarica che impedisce la riapertura dello svincolo di Brancaccio | Ecco 400 mila euro per la bonifica

Una discarica che da anni ostacola la riapertura dello svincolo di Brancaccio ha finalmente una soluzione all’orizzonte: la Giunta comunale ha approvato un finanziamento di 400 mila euro per la bonifica. Un passo importante verso il ripristino di un'arteria strategica molto attesa dai cittadini.

"La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Roberto Lagalla, ha deliberato oggi il finanziamento da 400 mila euro per la bonifica della discarica che in questo momento impedisce la riapertura dello svincolo di Brancaccio, lato mare, infrastruttura strategica attesa da decenni dalla cittadinanza". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La discarica che impedisce la riapertura dello svincolo di Brancaccio: "Ecco 400 mila euro per la bonifica"

