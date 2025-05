la direttrice creativa maria grazia chiuri ha scelto i giardini di villa albani torlonia dando così vita ad un viaggio sospeso nel tempo tra cinema arte e teatro

Nell’incantevole cornice dei giardini di Villa Albani Torlonia, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri ha presentato la sfilata Dior Roma 2025, un affascinante connubio tra cinema, arte e teatro. Dopo i sontuosi défilé di Chanel e Gucci, l’industria della moda rivolge nuovamente l’attenzione all’Italia, celebrando la metamorfosi di Dior in un evento che promette di lasciare il segno.

I riflettori dell’industria della moda restano puntati sull’ Italia. Dopo gli attesi défilé di Chanel e Gucci, andati in scena rispettivamente sul Lago di Como e a Firenze, ieri è stato il turno della sfilata Dior Roma 2025. A Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior X Per la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, le collezioni Cruise, come quella presentata poche ore fa, rappresentano un’occasione irrinunciabile per portare la maison in giro per il mondo. Instaurando, al contempo, un proficuo dialogo con culture e tradizioni differenti. Dopo i recenti show in Giappone, Scozia, Messico, Stati Uniti e India, invece, Chiuri ha optato per una sorta di ritorno a casa... 🔗 Leggi su Iodonna.it