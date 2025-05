La differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne è ancora troppo alta in Europa

Nonostante i progressi verso l'uguaglianza di genere, il tasso di occupazione tra uomini e donne in Europa rimane preoccupantemente diverso. Secondo Eurostat, il divario occupazionale persiste in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, accompagnato da una significativa disoccupazione tra i giovani. Questo articolo esplorerà le statistiche e le implicazioni di questa situazione, ponendo l'accento sulla necessità di azioni concrete per migliorare la parità lavorativa.

È l'Eurostat a certificare il gap nell'occupazione maschile e femminile tra tutti i Paesi dell'Unione europea. Non solo: si registra anche un livello abbastanza elevato di disoccupazione nelle fasce più giovani di popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne è ancora troppo alta in Europa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donne che rinunciano al lavoro dopo la maternità (child penalty) e la carenza delle strutture per l'Infanzia. Penalizzate soprattutto le donne del sud. I dati e gli investimenti; In regione più occupati che mai, si punta all'immigrazione di professionisti; Gender gap, in Friuli le donne guadagnano il 33% meno degli uomini; (ARC) Lavoro: Fedriga, Fvg attrattivo con pi occupazione e meno gender gap. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne è ancora troppo alta in Europa - È l’Eurostat a certificare il gap nell’occupazione maschile e femminile tra tutti i Paesi dell’Unione europea. Non solo: si registra anche un livello abbastanza elevato di disoccupazione nelle fasce p ... 🔗Secondo fanpage.it

Donne e uomini in Europa: tutte le differenze su salute, lavoro, casa, istruzione. Ma anche su shopping e social media. Il report Eurostat - In media, nell'Ue il tasso di occupazione degli uomini è più alto di quello delle donne (72 % e 61 % rispettivamente nel 2016). E' comunque interessante notare che la differenza tra il tasso di ... 🔗Da quotidianosanita.it

l’istruzione alta riduce il divario occupazionale di genere in italia, ma resta un gap significativo con l’europa - Nei dati raccolti da Eurostat nel 2024 emergono chiaramente differenze importanti nel tasso di occupazione femminile in Italia rispetto alla media europea. L’istruzione svolge un ruolo decisivo nel ... 🔗Come scrive gaeta.it

Lavoro occupazione record grazie ai diplomi degli Its