La Dia | Le mani del clan sui rifiuti Ecco come la mafia gestisce il traffico

Nel contesto di Bari, la criminalità organizzata ha esteso le sue influenze anche nella gestione dei rifiuti, un settore strategico per il profitto illecito. I quattro clan dominanti, tra cui i Capriati, Strisciuglio e Parisi-Palermiti, si contendono il controllo di questo business, rivelando un inquietante intreccio tra mafia e gestione ambientale. L'articolo esplora le dinamiche di potere e le implicazioni per la comunità.

«Il panorama di Bari è caratterizzato dalla presenza della camorra barese articolata su quattro clan egemoni: i Capriati, gli Strisciuglio, i Parisi-Palermiti ed i...

