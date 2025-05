La danza Butoh della compagnia Füya a Venezia

La Compagnia FÜYA di Damiano Fina presenta "Your Blood Is Like a Perfume of Roses", una performance itinerante di danza Butoh che attraversa i suggestivi scenari di Venezia. Integrando danza, filosofia, cinema e scrittura, questo evento fa parte del progetto Spring of a Dancer, offrendo un'esperienza unico che unisce arte e riflessione nel cuore di una delle città più affascinanti del mondo.