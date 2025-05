la crisi climatica colpisce i raccolti globali di grano

La crisi climatica sta avendo un impatto devastante sui raccolti di grano a livello globale, minacciando la sicurezza alimentare. Un recente studio condotto da David Lobell della Stanford University evidenzia come i cambiamenti climatici causati dall'uomo stiano erodendo la produttività agricola, sollevando seri interrogativi sulla capacità del pianeta di nutrire la popolazione crescente.

ROMA (ITALPRESS) – I cambiamenti climatici causati dall’uomo stanno riducendo in modo significativo la produttività agricola globale, con conseguenze preoccupanti per la sicurezza alimentare mondiale. Secondo una ricerca guidata da David Lobell della Stanford University, pubblicata sulla prestigiosa rivista dell’Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti d’America, i cambiamenti climatici hanno già ridotto del 10% la produzione globale di grano rispetto a uno scenario ipotetico privo di riscaldamento globale. E il grano non è l’unica coltura colpita: anche orzo e mais mostrano cali rilevanti nelle rese, rispettivamente del 12-14% e del 4%. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it