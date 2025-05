La Cremonese ribalta la Juve Stabia e vola in finale

La Cremonese compie un'incredibile rimonta e supera la Juve Stabia, conquistando un posto nella finale playoff di Serie B. Con il campionato che volge al termine, l'attenzione si concentra sulla sfida che decreterà l'ultima neopromossa in Serie A, affiancando Sassuolo e Pisa nella prossima stagione. L'appuntamento con il destino è fissato, e i tifosi sono in trepidante attesa.

La Serie B sta giungendo al termine, ma nel campionato cadetto è ancora da scoprire la terza e ultima squadra che insieme a Sassuolo e Pisa approderà alla prossima stagione di Serie A. La prossima neopromossa si scoprirà con l’esito che saprà regalare la finale playoff, nella quale si affronteranno Cremonese e Spezia (domani in campo per l'andata). Prima di approdare in finale, i grigiorossi hanno dovuto prima superare un ostacolo di non poco conto chiamato Juve Stabia. In effetti, contro la formazione allenata da Pagliuca è andato in scena un doppio confronto che si è rivelato piuttosto insidioso per gli uomini di Stroppa... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cremonese ribalta la Juve Stabia e vola in finale

