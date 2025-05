La creazione ha stupito il pubblico per la sua verosimiglianza e la cura nei minimi dettagli

Il Madame Tussauds di Londra ha accolto una nuova straordinaria aggiunta: la statua di Kate Middleton, la principessa del Galles. Realizzata con un'incredibile attenzione ai dettagli, la figura celebra i 14 anni di matrimonio con il principe William, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di ammirare e rendere omaggio a questa icona della regalità contemporanea.

C 'è una nuova protagonista tra le figure reali del Madame Tussauds di Londra: si tratta di Kate Middleton, la principessa del Galles, che ha ricevuto un vero e proprio trattamento da regina. L'occasione della nuova statua? La celebrazione dei 14 anni di matrimonio con il principe William. Il museo delle cere ha svelato una scultura iperrealistica della principessa, impreziosita da una tiara scintillante e da un look ispirato a uno degli eventi più eleganti della monarchia: il ricevimento diplomatico del dicembre 2023, durante il secondo anno di regno di Re Carlo III. È l'ennesimo omaggio a una figura amatissima dal pubblico britannico e internazionale, che al Tussauds aveva già fatto il suo debutto nel 2012...

