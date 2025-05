La corsa a rettore Uniba raggiunto quorum nel secondo turno | Bellotti sempre più vicino all' elezione

La corsa per il rettorato dell'Università di Bari ha superato il quorum del 40% durante il secondo turno delle elezioni, avvicinando sempre più il candidato Bellotti a una possibile elezione. Con la prima giornata di votazioni già conclusa e la seconda in programma per giovedì 29 maggio, cresce l'attesa per il futuro dell'Università nel sessennio 2025-2031.

E' stato superato il quorum del 40% dell'elettorato attivo nella partecipazione al secondo turno delle Elezioni per la scelta del nuovo rettore dell'Università di Bari nel sessennio 2025-2031. Al termine della prima giornata e in attesa della seconda, in programma giovedì 29 maggio, ha votato.

