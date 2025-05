La Cop30 rischia di lasciare fuori dai negoziati attivisti giornalisti e anche diplomatici

La COP30, in programma in Amazzonia, minaccia di escludere attivisti, giornalisti e diplomatici dai cruciali negoziati sul clima. L'aumento vertiginoso dei prezzi e la mancanza di alloggi evidenziano le problematiche derive di un evento concepito più come un'operazione di marketing che come un'opportunità autentica di dialogo. Senza un accesso aperto e inclusivo, le conseguenze potrebbero rivelarsi disastrose sia sul piano comunicativo che politico.

Prezzi alle stelle e niente alloggi: una scelta di marketing, quella di organizzare l'evento in Amazzonia, che potrebbe rivelarsi un disastro comunicativo. E politico. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Cop30 rischia di lasciare fuori dai negoziati attivisti, giornalisti e anche diplomatici

Ne parlano su altre fonti

Cop30, autostrada in piena Amazzonia allarma gli ambientalisti - Cop30, autostrada in piena Amazzonia allarma gli ambientalisti L'opera servirà a facilitare il traffico durante il vertice Onu RIO DE JANEIRO , 08 aprile 2025, 12:37 ... 🔗Da ansa.it

Cop30, gli indios chiedono 'voce e potere' pari ai capi di Stato - Gli indigeni dell'Amazzonia e dell'Oceania hanno chiesto di avere "voce e potere" uguali ai capi di Stato alla Cop30 che si terrà a novembre a Belém, in Brasile: lo si legge in un documento ... 🔗ansa.it scrive