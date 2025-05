La contea colleziona | un tesoro di emozioni sbarca a Palazzo Vigo

Domenica 8 giugno 2025, Palazzo Vigo a Torre Archirafi ospiterà "La Contea Colleziona", un evento imperdibile per gli amanti degli oggetti rari e preziosi. Questo suggestivo storico spazio si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e scoperte, offrendo l'opportunità di immergersi in un tesoro di storie e passione. Scopri l’unicità degli oggetti e le emozioni che racchiudono, in una giornata da non perdere.

🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "La contea colleziona": un tesoro di emozioni sbarca a Palazzo Vigo

