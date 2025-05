La Conserveria grande ospite speciale del Mercato della Terra di Lunigiana

La Conserveria sarà l'ospite d'onore del Mercato della Terra di Lunigiana, in programma domenica 1° giugno. L'evento prevede una tavola rotonda e una degustazione solidale, offrendo un'opportunità unica per scoprire le eccellenze locali e promuovere il supporto alle associazioni del territorio. Un incontro imperdibile per gli amanti della gastronomia e della solidarietà!

Arezzo, 28 maggio 2028 – La Conserveria grande ospite speciale del Mercato della Terra di Lunigiana Domenica 1° giugno in due momenti: la tavola rotonda e la degustazione solidale Saranno gli ospiti ultra-speciali del nuovo appuntamento del Mercato della Terra di Lunigiana La Conserveria ed Associazione Ragazzi Speciali Onlus. In programma il 1° giugno dalle 9:30 a Pontremoli, nella Toscana del nord, l'evento prevede infatti due momenti dedicati a questo progetto: il primo alle 10:30 in un talk che riporta l'orto (e ogni filiera) al centro, alle 13:00 in una degustazione solidale utile ad acquistar loro il primo food truck...

