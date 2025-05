La conferma di Conte al Napoli manderebbe nel panico la Juventus Corsera

L'eventuale conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe sconvolgere gli equilibri della Serie A, in particolare per la Juventus. Il Corriere della Sera analizza i recenti sviluppi legati al mercato degli allenatori e sottolinea come questa decisione possa mettere in apprensione i bianconeri, già in corsa per obiettivi ambiziosi. Scopriamo quali potrebbero essere le ripercussioni nel campionato.

La conferma di Conte al Napoli manderebbe nel panico la Juventus (Corsera) Il Corriere della Sera fa il punto sui movimenti di allenatori in Serie A. A cominciare, ovviamente, dal tecnico del Napoli. Scrive il quotidiano di via Solferino: Le notizie di giornata sono due. La prima riguarda Conte. Ieri a Roma è andato in scena il faccia a faccia con De Laurentiis: un confronto di quattro ore nel quale i due hanno spiegato i rispettivi punti di vista dopo una stagione vincente ma che aveva lasciato scorie e portato l’allenatore a pensare all’addio. C’è da capire se il grande affetto della città , i festeggiamenti per lo scudetto, ma soprattutto una sorta di «pressing interno» da parte delle persone più vicine in famiglia e nello staff tecnico possano aver fatto cambiare idea ad Antonio... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La conferma di Conte al Napoli manderebbe nel panico la Juventus (Corsera)

Su questo argomento da altre fonti

La conferma di Conte al Napoli manderebbe nel panico la Juventus (Corsera). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La conferma di Conte al Napoli manderebbe nel panico la Juventus (Corsera) - C’è da capire se il «pressing interno» da parte delle persone più vicine in famiglia e nello staff possano aver fatto cambiare idea a Conte ... 🔗Riporta ilnapolista.it

Conte, conferma o addio. Tutti i retropensieri nella notte più difficile di un finto duro - Antonio tace ma è tormentato dalla scelta più delicata. Nel suo silenzio affiora la nostalgia della città. Perché l’indecisione è la sua ... 🔗Scrive napoli.repubblica.it

Napoli verso l'Inter, Conte conferma il 3-5-2: il dubbio per sostituire Anguissa - Anzi, questa volta sarà assente: Conte ha due soluzioni per sostituirlo, la realtà racconta questo, e così bisognerà capire se sarà confermato Billing, l’ultima piacevole scoperta ... 🔗Riporta msn.com