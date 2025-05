La Compagnia Teatro popolare di Sansepolcro trionfa in Sicilia

La Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro conquista la scena siciliana con una performance straordinaria a Capaci, in occasione del Concorso organizzato dall'Associazione Culturale Il Carro di Tespi, durante il Festival Maricchia. Il loro talento e la passione per il teatro hanno sbaragliato la concorrenza, dimostrando ancora una volta l'eccellenza artistica di questo prestigioso gruppo.

Una inarrestabile Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro è quella che si sono trovati di fronte i giurati che dovevano valutare la più bella drammatizzazione, a Capaci in Sicilia, nell’ambito del Concorso, curato dall'Associazione Culturale Il Carro di Tespi, al Festival Maricchia – "?orti... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La Compagnia Teatro popolare di Sansepolcro trionfa in Sicilia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sboccia la Maggiolata a Lucignano streetfood a Sansepolcro e poi teatro e solidarietà | gli eventi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro trionfa in Sicilia - Una inarrestabile Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro è quella che si sono trovati di fronte i giurati che dovevano valutare la più bella drammatizzazio ... 🔗Da www3.saturnonotizie.it

Teatro popolare, gli attori biturgensi al debutto - SANSEPOLCRO "Casa nuova, vita nuova!", il nuovo testo della Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro scritto da Franca Neri, debutta ... 🔗Scrive msn.com

Mostra fotografica del Fotoclub Sansepolcro: raccolta in immagini di "detti" e "modi di dire" - Una vera e propria raccolta in immagini di "detti" e "modi di dire" tipici biturgensi e toscani che nasce, grazie alla creatività di ogni fotografo-regista, in collaborazione con gli attori della ... 🔗Si legge su www3.saturnonotizie.it

Compagnia Teatro Popolare di Sansepolcro: Totta colpa del nònno cièco