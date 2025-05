La Cna preoccupata per la sicurezza stradale

La Cna di Lucca esprime profonda preoccupazione per le recenti decisioni del Governo riguardanti i tagli ai fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali, con particolare riferimento alle aree dell’ Alta Versilia e della Garfagnana. “Queste scelte rischiano di compromettere gravemente la sicurezza stradale – dice Andrea Giannecchini, presidente dell’associazione – con ripercussioni dirette su cittadini, turisti, trasportatori e imprese locali. Nei mesi scorsi, abbiamo sollevato l’attenzione sulle criticità della viabilità provinciale in Alta Versilia e Garfagnana, evidenziando i disagi per i settori dell’autotrasporto e del comparto lapideo ma, più in generale, per tutti i fruitori... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cna preoccupata per la sicurezza stradale

