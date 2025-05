La città rinnova il suo amore con l' acqua | tutto pronto per lo Sposalizio del mare

Cervia si appresta a celebrare la 581esima edizione dello Sposalizio del mare, un evento emblematico che riunisce la città in un tributo all'acqua. Il festeggiamento partirà venerdì 30 maggio con un concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi, promettendo emozioni e tradizione. Scoprite come Cervia rinnova il suo legame speciale con il mare in questo atteso appuntamento.

Cervia si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dalla città, la 581esima edizione dello Sposalizio del mare. Si parte venerdì 30 maggio alle 21, con il tradizionale concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi (in caso di maltempo al Teatro comunale “Walter Chiari”)... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La città rinnova il suo "amore" con l'acqua: tutto pronto per lo Sposalizio del mare

