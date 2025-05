la città ha bisogno di cambiamento e di un vero rilancio

Macerata si trova a un crocevia cruciale, necessitando di un rilancio autentico e di un cambiamento significativo. Azione, Partito Liberaldemocratico e Base Popolare Marche avviano un'importante discussione politica, focalizzandosi sul futuro della città, convinti che l'attuale polarizzazione politica sia da superare per rimettere al centro i reali bisogni della comunità, spesso trascurati dalla lotta per il potere.

Azione, Partito Liberaldemocratico e Base Popolare Marche promuove una discussione politica che mette al centro il futuro di Macerata, nella convinzione che gli attuali assetti politici, tanto fortemente polarizzati a destra come a sinistra, si siano dedicati al conflitto per il potere dimenticando le ragioni ed i bisogni della città. Si tratta di un processo aperto al quale possono aderire sempre più cittadini. Federico Valori per Azione sottolinea l’assenza preoccupante di ogni prospettiva di sviluppo economico e sociale della città che non sia legata solo ad una funzione residenziale per studenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it