La Cgil vuole bloccare il Ponte | l' appello all' Unione Europea

La Cgil lancia un appello all'Unione Europea per fermare la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. In una lettera indirizzata alla commissaria per l'Ambiente, Jessika Roswall, il segretario confederale Pino Gesmundo esprime preoccupazioni ambientali e sociali, chiedendo la sospensione dell'autorizzazione al progetto che, secondo il sindacato, potrebbe avere conseguenze negative per il territorio.

La Cgil scrive alla Commissione europea di sospendere l'autorizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. La lettera è indirizzata alla commissaria europea per l'Ambiente Jessika Roswall, a firma del segretario confederale Pino Gesmundo. "Gentile Commissaria, la Cgil - si legge nella missiva -...

