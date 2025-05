La celebrazione del noir in ogni sfumatura | a Morro d' Alba la quinta edizione di Lacrima in giallo

Dal 6 all'8 giugno 2025, Morro d'Alba si tingerà di noir con la quinta edizione di "Lacrima in giallo". Questo evento tanto atteso celebra la ricca varietà del genere, trasformando il suggestivo borgo in un palcoscenico per appassionati e curiosi. Tra incontri, presentazioni e atmosfere intriganti, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del mistero e della suspense.

