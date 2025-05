La casa sottosopra di Brachetti Senza tempo colma di sogni

Arturo Brachetti, maestro del trasformismo, porta in scena "Solo. The Legend of Quick-Change" al Teatro Donizetti di Bergamo, un evento che celebra il 40° anniversario della Fondazione Cesvi. Con la sua casa sottosopra colma di sogni, Brachetti invita il pubblico a un viaggio nella fantasia, mescolando arte e magia in uno spettacolo indimenticabile che lascia senza fiato.

Un viaggio nella fantasia grazie al trasformismo e alle tante arti del celebre artista internazionale Arturo Brachetti. In occasione del 40° anniversario di Fondazione Cesvi andrà in scena questa sera, alle 21, al Teatro Donizetti di Bergamo, lo spettacolo "Solo. The Legend of Quick-Change". L’evento rappresenta un’occasione per coniugare arte, intrattenimento e solidarietà. Parte del ricavato dello spettacolo andrà a sostegno del Programma case del Sorriso del Cesvi, dedicato a bambini, adolescenti e giovani donne in situazioni di emarginazione e disagio, e finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La casa sottosopra di Brachetti. Senza tempo, colma di sogni

