La casa diventa un laboratorio della droga In manette una donna

Una donna di 40 anni è stata arrestata a Senigallia dopo che la polizia ha scoperto un laboratorio della droga all'interno della sua abitazione. Gli agenti, sospettando attività illecite, hanno effettuato un'ispezione che ha rivelato un vero e proprio centro di produzione di sostanze stupefacenti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

SENIGALLIA – La polizia di Senigallia ha scoperto un autentico laboratorio della droga in casa di una donna di 40 anni. Gli agenti del commissariato hanno iniziato a sospettare di lei e così hanno posto sotto ispezione la sua abitazione, situata nell'entroterra senigalliese in una posizione.

