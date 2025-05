La Casa del popolo spegne le prime due candeline | la festa in sede

La Casa del Popolo celebra il suo secondo compleanno con una festa in piazza Arduino, a partire dalle 18:00. L'evento, ricco di bancarelle del mercatino delle autoproduzioni, vedrà il saluto ufficiale del Presidente e dei membri che hanno contribuito alla gestione della casa in questi due anni. Un'importante occasione per festeggiare insieme e condividere i traguardi raggiunti.

