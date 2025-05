La carica di TecnOrienta Oltre 350 studenti pisani incontrano aziende hi-tech A lezione di opportunità

Oltre 350 studenti pisani hanno partecipato a TecnOrienta, un evento di orientamento rivolto a giovani talenti, organizzato dai tre Istituti Tecnici di Pisa. Insieme a 51 aziende del settore hi-tech, gli studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a simulazioni di colloqui, raccogliere curriculum e scoprire nuove opportunità professionali, creando un ponte fondamentale tra istruzione e mondo del lavoro.

PISA Oltre 350 studenti e 51 aziende del territorio hanno riempito gli Arsenali per TecnOrienta, l’iniziativa di orientamento promossa dai tre Istituti Tecnici di Pisa (Pacinotti,Da Vinci-Fascetti e Santoni). Un momento per attività diversificate, simulazioni di colloqui, raccolta di curriculum, e confronto diretto per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. "Questa è una giornata - spiega Fabio Vasarelli, professore del Santoni tra gli organizzatori della giornata - che ha enormi risvolti positivi: chi lavora può trovare opportunità diverse e migliorare la posizione, chi studia trova un impiego nel suo campo e le aziende del territorio hanno modo di conoscere dei possibili dipendenti e farli restare a Pisa"... 🔗 Leggi su Lanazione.it