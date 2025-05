La cantina come una galleria d' arte | le opere di Oliviero Gessaroli alla Casa Vinicola Garofoli

Nella storica Casa Vinicola Gioacchino Garofoli di Castelfidardo, la cantina si trasforma in una galleria d’arte, ospitando le opere del talentuoso Oliviero Gessaroli. La mostra "Il tempo delle ombre e della luce" offre un'esperienza unica, con l'arte che dialoga con il vino fino al 28 giugno, creando sinergie stimolanti tra due mondi affascinanti.

CASTELFIDARDO - Nella suggestiva cornice della Casa Vinicola Gioacchino Garofoli di Castelfidardo, gli spazi della cantina si trasformano in una galleria d'arte, accogliendo le opere di Oliviero Gessaroli in una mostra dal titolo emblematico: "Il tempo delle ombre e della luce". Fino al 28 giugno.

