La Cansulta del Verde di Perugia prende servizio con i suoi esperti cittadini e volontari | le mansioni e i membri

La Consulta del Verde di Perugia avvia ufficialmente le sue attività, coinvolgendo esperti cittadini e volontari. Questo articolo illustra le mansioni e i membri del nuovo organo, costituito in base al regolamento approvato dal Consiglio comunale nel marzo scorso. Esploreremo le funzioni della Consulta, evidenziando il suo ruolo fondamentale nella cura e valorizzazione del patrimonio verde urbano della città.

Dalla teoria passando ai regolamenti fino ad arrivare all'atto delle nomine che sansisce l'entrata in vigore della prima Consulta del Verde del Comune di Perugia, costituita sulla base del regolamento approvato dal Consiglio comunale a marzo dell'anno scorso. Le funzioni All'organo spettano.

