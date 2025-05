la brancagliana si impone a valanga sulla beca il tiglio e si qualifica

La Brancagliana domina con un netto 4-0 contro il Tiglio/La Beca, assicurandosi un posto nella fase successiva del torneo. La squadra, guidata dal mister Casini, ha mostrato un gioco brillante e incisivo, con prestazioni eccellenti da parte dei suoi giocatori. Scopriamo come si è sviluppata la partita e i momenti salienti di questa vittoria schiacciante.

brancagliana 4 tiglioLa beca 0 BRANCAGLIANA: Laaribi (Puccetti), Pasquini (Pucci), Ulivi (Giannotti), Baldi, Da Prato (Bertoneri), Poli, Cimardi (El Abid), Lazzeri (Chereches), Intaschi (Poli A.), Cagnoni. All. Casini. TIGLIOLA BECA: Oppressore, Bigicchi, Pelliccia, Benedetti, Rosi El., Bresciani, Pardini, Sebastiano, Morra, Raffaetà, Pelliccia. All. Barattini. Marcatori: 30’ pt Laaribi; 20’ st e 28’ st Poli A., 35’ st Puccetti. PIETRASANTA – La Brancagliana vince e si qualifica nel girone B. Il TiglioLa Beca, di contro, dice addio al Torneo delle Contrade incassando il secondo 0-4 in due gare... 🔗 Leggi su Lanazione.it