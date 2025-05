La bicicletta è libertà Intervista a Tiziano Dall' Antonia

Nell'intervista a Tiziano Dall'Antonia, esploriamo il profondo legame tra bicicletta e libertà. Attraverso le sue esperienze, Dall'Antonia condivide come il ciclismo riesca a trasformare la stanchezza fisica in un'opportunità di rinascita e scoperta personale. Scopriamo insieme come pedalare possa significare molto più di una semplice attività sportiva, diventando un viaggio interiore che va oltre il traguardo.

Finito come un calzino. Nel gergo del ciclismo significa l’estrema stanchezza fisica, il chilometro zero all’ora, la fine delle trasmissioni, l’eterno momento in cui ci si sente irrimediabilmente svuotati e moralmente esauriti. Invece Tiziano Dall’Antonia ( con Marco Bandiera ) ha cominciato con un calzino. Una girandola che solo il ciclismo sa regalare. Dall’Antonia, ciclista per caso o vocazione? “Per infortunio. Giocavo a calcio nella squadra del paese, Follina, fine stagione, entrata dura, crociati saltati. O si opera o si recupera, mi disse il medico. Ma io non ti vorrei operare, aggiunse, perché sei ancora nella fase dello sviluppo e i legamenti rischierebbero di spezzarsi un’altra volta”... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La bicicletta è libertà. Intervista a Tiziano Dall'Antonia

