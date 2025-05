La bicicletta da corsa Il manuale di Rubino tra sogni cuore e tecnica

Nel suo manuale "La bicicletta da corsa", Guido Rubino esplora l'essenza della pedalata, fondendo sogni, passione e tecnica. Attraverso il suo talento e la sua esperienza, Rubino guida i lettori in un viaggio nel mondo delle corse, evidenziando l'evoluzione che ogni ciclista vive. Scopri la guida completa che celebra l'amore per la bici e offre preziosi consigli per migliorare le proprie performance.

La guida completa all’arte della pedalata. Guido Rubino, una delle voci piĂą autorevoli del mondo della bicicletta attraverso lo storico sito Cyclinside, è allo stesso tempo innamorato e disincantato. L’amore per la bici: "All’inizio la curva di miglioramento è molto alta, bastano 2-3 uscite a settimana e stai meglio. Poi diventa una droga e hai voglia di continuare". Il sano realismo dell’uomo di mondo: "A noi cicloamatori arrivare 40 minuti prima la domenica a pranzo cambia poco, ma il corridore si gioca il primo o il secondo posto anche sui dettagli". E allora, il suo “La bicicletta da corsa“, edito da Hoepli, è un manuale dell’arte della pedalata per tutti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bicicletta da corsa. Il manuale di Rubino tra sogni, cuore e tecnica

