la benedizione della madonna zuppi e il nuovo appello per la pace

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, ha lanciato un accorato appello per la pace durante la tradizionale benedizione alla Madonna. Oggi, 28 maggio 2025, ha rivolto una preghiera speciale per i bambini afflitti dalla violenza e dalla guerra, con particolare attenzione alla situazione a Gaza, invitando tutti a unirsi nell'auspicio di un futuro di serenità e armonia.

Bologna, 28 maggio 2025 – Una preghiera per i bambini "che vivono nella violenza e nella guerra". E un nuovo appello alla pace, "in particolare a Gaza". A lanciarlo è il cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei e arcivescovo di Bologna, oggi pomeriggio in occasione della t radizionale benedizione alla città alla presenza dell'icona della Madonna di San Luca, sul sagrato della Basilica di San Petronio in piazza Maggiore. Centinaia i fedeli presenti, che hanno seguito tutta la cerimonia svoltasi sul Crescentone con attenzione e vibrante attesa. Zuppi si ferma anche a salutare una signora in carrozzella, oltre le transenne che delimitano il percorso della processione "Oggi sentiamo bolognesi, 'nostri', tutti coloro che sono nella sofferenza – afferma Zuppi –.

