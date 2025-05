La 3A del Liceo Artistico Alberti-Virgilio premiata alla Reggia di Caserta

La classe 3A dell'indirizzo Architettura e Ambiente del Liceo Artistico "Alberti-Virgilio" ha ricevuto un prestigioso premio alla Reggia di Caserta. Questo riconoscimento celebra il talento e l'impegno degli studenti, che si sono distinti nel concorso promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dimostrando creativitĂ e sensibilitĂ verso l'arte e la cultura.

Un prestigioso riconoscimento è stato conferito agli studenti della classe 3A – indirizzo Architettura e Ambiente del Liceo Artistico "Alberti-Virgilio", protagonisti della cerimonia di premiazione del concorso promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, intitolato "L'ecomuseo, il futuro della memoria", svoltasi nella suggestiva cornice della Biblioteca Moderna della SABAP di Benevento e Caserta, all'interno della maestosa Reggia di Caserta. Gli alunni, accompagnati dalla docente prof.ssa A. Rossetti, hanno presentato con entusiasmo e competenza il percorso ecomuseale della Via Appia, parte integrante del progetto "I Borghi del Sannio": un itinerario innovativo di riscoperta del territorio sannita, raccontato attraverso mappe digitali interattive capaci di fondere tradizione e tecnologia.

