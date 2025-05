l fungo maledetto

In un inquietante scenario dei boschi di Lisciano Niccone, un corpo senza vita rivela un mistero macabro: un Rubrobolete satanas, noto come "porcino malefico", è stato infilato nella bocca della vittima. Questo elemento perturbante non solo accusa un delitto, ma suggerisce la presenza di un assassino astuto e temibile. Scopriamo insieme le inquietanti circostanze dietro questo evento raccapricciante.

Parte Prima. Non era un’ Amanita falloide, ma un indizio inquietante lasciato dall’assassino: un Rubrobolete satanas, il famigerato “porcino malefico”, infilato nella bocca del cadavere ritrovato ai margini del bosco, lungo una stradina bianca sopra Lisciano Niccone. Il corpo apparteneva a un uomo sulla quarantina. Vestiva abiti scuri, presentava un principio di calvizie sulla nuca, scarpe nere con lacci e punta tonda. Ai lati del collo c’erano delle chiazze rossastre, forse causate da sfregamenti. Occhi chiari, naso affilato leggermente a goccia, e un portamento distinto. A fare la macabra scoperta fu una turista del Turkmenistan, Gabart Bartalat, ospite di un resort a cinque stelle nei pressi di Cortona. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - l fungo maledetto

