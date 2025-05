Kyp uno scudo digitale per le imprese contro i rischi legali e fiscali

KYP si propone come un innovativo scudo digitale per le imprese italiane, affrontando le crescenti minacce legali e fiscali. Con rischi che spaziano dalla perdita della deducibilità dei costi a severe sanzioni, il sistema mira a proteggere le aziende da comportamenti illeciti, spesso perpetrati dai fornitori, garantendo così una maggiore tranquillità e sicurezza operativa nel panorama imprenditoriale attuale.

Le imprese italiane sono esposte a rischi crescenti: dalla perdita della deducibilità dei costi, a pesanti sanzioni amministrative fino alla responsabilità penale, spesso a causa di comportamenti illeciti posti in essere – anche all’insaputa dell’impresa stessa – dai propri fornitori. In questo contesto, la diligenza massima esigibile richiesta dalla giurisprudenza non è più un’opzione, ma un obbligo operativo. E’ per rispondere a questa urgenza che nasce Kyp-Know your partner, la nuova piattaforma digitale italiana che ridefinisce gli standard di compliance operativa nel monitoraggio e nella selezione dei fornitori e dei propri partner... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

