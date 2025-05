Kwadzo Klokpah dalla canoa al giavellotto | il campione paralimpico che batte ogni record

Dalla canoa al giavellotto, Kwadzo Klokpah continua a riservare sorprese. All'età di 36 anni, il campione paralimpico di Dervio ha appena conquistato il nuovo record italiano nel lancio del giavellotto, dimostrando che il talento e la determinazione non conoscono limiti. Scopriamo la storia di un atleta che supera ogni barriera e riscrive la storia dello sport paralimpico.

Dervio (Lecco), 28 maggio 2025 – Dalla pagaia della canoa al giavelloto. Cambia la disciplina, il risultato è sempre lo stesso: vittoria. Il campione paralimpico di canoa di Dervio Kwadzo Klokpah, all'alba dei 36 anni, ha messo a segno il nuovo record italiano di lancio del giavellotto. Domenica scorsa a Brescia, in occasione del Campionato societario italiano, con i colori della società Freemoving di Monza, ha lanciato il giavellotto alla distanza di 27,75 metri, stabilendo il nuovo record italiano di specialità. La nuova carriera sportiva. Un risultato ancor più sorprendente, perché il paralimpionico solo da pochi mesi ha intrapreso questa nuova carriera sportiva, dopo aver gareggiato con la canoa sia alle Paralimpiadi di Parigi 2024, sia ai Giochi paralimpici di Tokio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Kwadzo Klokpah, dalla canoa al giavellotto: il campione paralimpico che batte ogni record

L'impresa di Kwadzo: dopo le Olimpiadi con la canoa fa il record italiano nel giavellotto - Kwadzo Klokpah, campione di paracanoa, sorprende il mondo dello sport dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dervio: Kwadzo Klokpah stabilisce il nuovo record italiano di lancio del giavellotto; Clamoroso Klokpah: passa all’atletica e stabilisce un record italiano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kwadzo Klokpah, dalla canoa al giavellotto: il campione paralimpico che batte ogni record - Dervio (Lecco), 28 maggio 2025 – Dalla pagaia della canoa al giavelloto. Cambia la disciplina, il risultato è sempre lo stesso: vittoria. Il campione paralimpico di canoa di Dervio Kwadzo Klokpah, all ... 🔗Scrive ilgiorno.it

L'impresa di Kwadzo: dopo le Olimpiadi con la canoa fa il record italiano nel giavellotto - Il derviese ha cambiato disciplina sorprendendo tutti. A Brescia, ai Campionati societari, ha stabilito il nuovo primato con 27. 75 metri. "C'è ancora motla strada da compiere, ma voglio andare ai Gio ... 🔗Segnala leccotoday.it

Paracanoa, Europei Poznan 2021: Kwadzo Klokpah va in finale nel KL3 200 maschile! Tutti gli azzurri lotteranno per le medaglie! - contestualmente alla rassegna continentale di canoa velocità, fino a domani a Poznan, in Polonia: torna in acqua uno dei sette italiani in gara, Kwadzo Klokpah, che supera le semifinali ed ... 🔗Lo riporta oasport.it