Kvaratskhelia bravo anche a difendere ottimo il suo gioco senza palla L’Equipe

Khvicha Kvaratskhelia, dopo il suo trasferimento dal Napoli al PSG, ha rapidamente conquistato i cuori dei tifosi parigini, grazie alle sue abilità, sia in attacco che in difesa. L’Equipe ne elogia il talento, mentre l'attesa cresce per la sua performance nella finale di Champions League contro l'Inter, in programma sabato. Di seguito, un breve estratto dedicato alle sue qualità in campo.

Khivcha Kvaratskhelia da quando ha lasciato il Napoli per il Psg è diventato subito protagonista anche con la maglia del club francese. Ne tesse le lodi l’edizione odierna de L’Equipe, in attesa di vederlo all’opera sabato nella finale di Champions League contro l’Inter. A seguire un breve estratto apparso sul noto quotidiano francese. Kvaratskhelia-Psg, è scoccata la scintilla: osannato anche in Francia. “Ci sono già state immagini importanti nella breve storia di Khvitcha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Gesti tecnici, controlli, finte, giochi con la suola. I seguaci del calcio europeo conoscevano la forza offensiva del georgiano (24 anni) prima della sua firma in Francia a gennaio, meno la sua facoltà di difendere... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia bravo anche a difendere, ottimo il suo gioco senza palla (L’Equipe)

