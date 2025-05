Kung Fu Yan Long di Riccione sul podio ai Campionati mondiali Cka Csen di Perugia

La scuola Kung Fu Yan Long di Riccione ha trionfato ai campionati mondiali CKA-CSEN di Perugia, tenutisi a metà maggio. Sotto la guida del maestro Diego Rillo, quattro giovani atleti hanno conquistato il gradino più alto del podio, portando a casa un prestigioso riconoscimento internazionale. Questo successo evidenzia l'impegno e la dedizione del dojo riccionese nel panorama delle arti marziali.

Grande successo per la scuola Kung Fu Yan Long di Riccione all’appuntamento del "World Championship & cup Cka-Csen” che si è svolto a Perugia a metà maggio. La scuola riccionese, diretta dal maestro Diego Rillo, è salita sul gradino più alto del podio internazionale con quattro giovanissimi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Kung Fu Yan Long di Riccione sul podio ai Campionati mondiali Cka Csen di Perugia

Terni, Qing long spicca alla Coppa del Mondo di Kung Fu: “Ripagati anni di allenamento”. Gli atleti protagonisti - Terni Qing Long brilla alla Coppa del Mondo di Kung Fu, premiando anni di duro allenamento. Al PalaBarton di Perugia, oltre 1. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kung Fu Yan Long di Riccione sul podio ai Campionati mondiali Cka Csen a Perugia - Grande successo per la scuola Kung Fu Yan Long di Riccione all’appuntamento del "World Championship & cup Cka-Csen” che si è svolto a Perugia a metà maggio. La scuola riccionese, diretta dal maestro D ... 🔗Scrive newsrimini.it

Kung Fu Yan Long di Riccione sul podio ai Campionati mondiali Cka Csen di Perugia - Grande successo per la scuola Kung Fu Yan Long di Riccione all’appuntamento del “World Championship & cup Cka-Csen” che si è svolto a Perugia a metà maggio. La scuola riccionese, diretta dal maestro ... 🔗Segnala chiamamicitta.it

Arti marziali, successo straordinario per la scuola "Yan Long». Sessantuno medaglie per Pesaro. E da gennaio il Kung fu è per tutti - Un successo straordinario per la scuola di kung fu Yan Long, diretta dal maestro Diego Rillo che al 32° Campionato Nazionale di Perugia con 30 atleti ha conquistato 61 medaglie. "È stata un ... 🔗Lo riporta msn.com

Buakaw Angry at Kung Fu Master