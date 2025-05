Kubilius la profezia | Putin attacco alla Nato nel 2027

In un contesto geopolitico sempre più teso, Andrius Kubilius avverte che la Russia potrebbe lanciare un attacco contro la NATO nel 2027. Le sue dichiarazioni risuonano con preoccupazione, evidenziando preparativi non solo in Germania, ma in tutta Europa, per affrontare una potenziale escalation militare con Mosca. Una proiezione che invita a riflettere sulla resilienza del continente di fronte a minacce sempre più concrete.

Non c'è solo la Germania a prepararsi al peggio, a uno scontro militare diretto con la Russia. Sono inquietanti infatti, nella loro glaciale fattualità, le parole di Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa e lo Spazio. Mosca, spiega, "potrebbe testare la nostra resilienza e la nostra risposta con l'art. 5. E potrebbe testarci già nel 2027 ". Cosa intenda il politico lituano (la sua provenienza geografica non è un semplice dettaglio in tutta questa storia e nella sua impostazione) è facilmente intuibile: un attacco diretto a qualche Paese membro della Nato che obblighi gli altri alleati del Patto atlantico a intervenire in sua difesa, sulla base del ben noto " articolo 5 "...

