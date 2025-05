Kristin chenoweth nel pilot comico di cheerleading della NBC

La NBC annuncia con entusiasmo il cast di "Stumble", una nuova commedia che esplora il vivace mondo delle cheerleader. Tra le novità più attese, spicca l’ingaggio di Kristin Chenoweth nel ruolo di protagonista, promettendo una performance brillante e ricca di humour. Questo progetto si preannuncia un'interpretazione fresca e divertente della cultura delle cheerleader, con Chenoweth al timone di questa nuova avventura comica.

annuncio del cast di Stumble: Kristin Chenoweth nel ruolo di protagonista. La rete televisiva NBC sta sviluppando una nuova commedia dedicata al mondo delle cheerleader, intitolata Stumble. Tra le novità più rilevanti, si annovera l'ingaggio ufficiale di Kristin Chenoweth, che ricoprirà il ruolo di protagonista. La presenza dell'attrice aggiunge un elemento di grande interesse, considerando la sua lunga carriera tra teatro e televisione. background professionale e esperienze principali. Kristin Chenoweth è conosciuta principalmente per le sue interpretazioni sul palco, avendo originato il ruolo di Glinda nel musical Wicked, che le ha valso tre nomination ai Tony Awards.

