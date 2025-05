Kolo Muani Renato Veiga | la dirigenza bianconera cova una speranza per i due calciatori della Vecchia Signora attualmente in prestito! Ecco cosa filtra

La dirigenza bianconera ha messo nel mirino il futuro di Kolo Muani e Renato Veiga, attualmente in prestito. Con il calciomercato in fermento, la Juventus spera di trovare soluzioni favorable per reintegrare questi talenti nella rosa, contribuendo così a rafforzare la squadra per i prossimi impegni. Scopriamo le ultime novità sulla situazione dei due calciatori e le strategie del club.

Kolo Muani Renato Veiga, la societĂ spera di poter trovare un accordo per per due giocatori in prestito: la situazione attuale. Il calciomercato Juve lavora alacremente non solo per allestire la squadra per la prossima stagione, ma anche per consolidare la squadra che andrĂ a disputare il prossimo Mondiale per Club. Tra i giocatori che i bianconeri vorrebbero confermare in rosa ci sono Randal Kolo Muani e Renato Veiga. A tal proposito, la redazione di Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti che evidenziano come Madama stia spingendo forte per prolungare i due prestiti fino alla fine della kermesse iridata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Renato Veiga: la dirigenza bianconera cova una speranza per i due calciatori della Vecchia Signora attualmente in prestito! Ecco cosa filtra

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

