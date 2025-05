Kolo Muani Juve i bianconeri provano a tenerlo per il Mondiale per Club ma non solo! Iniziata la trattativa col PSG | quando verrà presa la scelta definitiva

La Juventus fa il possibile per trattenere Randal Kolo Muani in vista del Mondiale per Club, con intenzioni di prolungare la sua permanenza. Intanto, è iniziata anche una trattativa con il PSG per il suo futuro, e si attende la decisione definitiva. Aggiornamenti e dettagli su un possibile futuro del giovane attaccante tra Juve e PSG.

Kolo Muani Juve, i bianconeri provano a tenerlo per il Mondiale per Club: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante. Arrivano importanti aggiornamenti sui quello che potre bbe essere il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante del PSG in prestito alla Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i due club sono in trattativa con i bianconeri che vorrebbero tenerlo almeno fino al Mondiale per Club ma anche per la prossima stagione. PAROLE – «La Juve è in trattativa con PSG per trattenere Randal Kolo Muani per il Mondiale per Club. Juve e PSG parleranno anche del futuro di Kolo Muani nella prossima stagione tra la fine di giugno e l’inizio di luglio». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, i bianconeri provano a tenerlo per il Mondiale per Club ma non solo! Iniziata la trattativa col PSG: quando verrà presa la scelta definitiva

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

