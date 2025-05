Klopp al Napoli? Il sogno di De Laurentiis per il dopo-Conte

Con l'addio di Antonio Conte sempre più vicino, il Napoli si prepara a valutare il suo futuro tecnico. Tra i candidati spicca Jürgen Klopp, un nome che accende l'immaginazione dei tifosi. Mentre Massimiliano Allegri sembra essere il favorito, il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina partenopea potrebbe trasformarsi in realtà. Scopriamo i dettagli di questa intrigante possibilità.

Con l’addio di Antonio Conte sempre più vicino, il Napoli si trova di fronte a una scelta cruciale per il futuro della panchina. Mentre il nome di Massimiliano Allegri circola con insistenza, emerge un’opzione affascinante: Jürgen Klopp Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe . L'articolo Klopp al Napoli? Il sogno di De Laurentiis per il dopo-Conte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

