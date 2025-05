Kingdom of Chaos al Castello Orsini-Odescalchi il più grande game show italiano su Twitch

Il 27 maggio 2025, il Castello Orsini-Descalchi ha ospitato il Red Bull Kingdom of Chaos, il più grande game show italiano su Twitch. Ideato da Red Bull in collaborazione con il popolare content creator Gianmarco Tocco, noto come “Tumblurr”, l'evento ha attratto un vasto pubblico, promettendo un'esperienza unica tra intrattenimento e competizione nel mondo dei videogiochi.

(Adnkronos) – Il 27 maggio 2025 si è svolto Red Bull Kingdom of Chaos, un evento digitale in streaming che ha rappresentato il più imponente game show italiano mai trasmesso su Twitch. Ideato da Red Bull in collaborazione con il content creator Gianmarco Tocco, conosciuto online come "Tumblurr", lo show ha celebrato il ventinovesimo compleanno.

