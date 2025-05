Kiev | russi ci diano memorandum per pace

Il ministro ucraino della Difesa, Umerov, ha ribadito la disponibilità di Kiev a un cessate il fuoco, sottolineando l'importanza di ricevere un memorandum di pace dalle autorità russe per avvicinare la fine del conflitto. La proposta di negoziati a Istanbul del 2 giugno rappresenta un'occasione chiave per rilanciare i colloqui di pace e promuovere una soluzione duratura in Ucraina.

22.35 "Ribadiamo la disponibilità a un cessate il fuoco pieno e incondizionato. Attendiamo il loro memorandum, affinché l'incontro non sia vuoto e possa davvero avvicinarci alla fine della guerra". Così su X il ministro della Difesa ucraino, Umerov, risponde alla proposta russa di nuovi negoziati da tenere il 2 giugno a Istanbul. "I russi hanno promesso di consegnare il memorandum (per la pace, ndr) subito dopo lo scambio di prigionieri. Li esortiamo a mantenere questa promessa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it



