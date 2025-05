Kiev | incontro Putin anche trilaterale

Nell'attuale contesto di tensione tra Ucraina e Russia, il presidente Zelensky ha sottolineato la mancanza di un "memorandum" russo sulle condizioni per la pace, promettendo di esaminarne le proposte non appena ricevute. Inoltre, ha espresso la volontà di un incontro diretto con Putin, evidenziando l'importanza del dialogo per cercare una soluzione duratura al conflitto.

10.31 Kiev non ha ancora ricevuto da Mosca il "memorandum" russo sulle condizioni per la pace, ma "leggeremo le loro proposte e sicuramente risponderemo", una volta che sarà arrivato. Così il presidente Zelensky. Poi, insistendo per incontrare l'omologo russo: "Se Putin non è a suo agio con un incontro bilaterale, o se tutti vogliono che sia un incontro trilaterale, non mi dispiace. Sono pronto per qualsiasi formato", ha dichiarato. Infine:in questo momento Mosca fa convergere 50mila soldati in regione di Sumy...