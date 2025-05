Kid’s Cup 2025 | Successo a Follonica per il torneo Primi Calci 2016

La Kid’s Cup 2025, torneo di Primi Calci 2016, ha riscosso un grande successo a Follonica, allo stadio Nicoletti. Sedici squadre provenienti da tutta la Toscana si sono sfidate in una giornata soleggiata, offrendo ai giovani calciatori un'esperienza indimenticabile all'insegna dello sport e del divertimento. Un evento che celebra la passione per il calcio fin dai primi passi.

CALCIO Bella esperienza a Follonica per la Kid’s Cup 2025, torneo organizzato allo stadio Nicoletti dal Follonica Gavorrano dedicato alla categoria dei Primi Calci 2016. Le società partecipanti sono state 16, provenienti da tutta la Toscana, che si sono esibite in una splendida giornata di sole. Oltre 160 bambini che hanno dato vita a uno spettacolo unico, con tantissimi sorrisi e abbracci, giocando sul campo A del Capannino suddiviso per l’occasione in quattro campi di gioco. Hanno partecipato anche i bimbi della società affiliata Leoni di Maremma, che hanno difeso con onore i colori di casa. Oltre ai Leoni di Maremma erano presenti Pro Soccer Lab, Asd Tau Calcio Altopascio, Colligiana giovanili, Asd Virtus Maremma, Acd Giovanile Amiata, Asd Nuova Grosseto Barbanella, Asd Venturina Calcio, Audace Calcio Isola d’Elba, Zenith Prato, Asf La Boracifera, Us Poggibonsi, Polisportiva Palazzaccio, Asd Atletico Maremma e Braccagni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kid’s Cup 2025: Successo a Follonica per il torneo Primi Calci 2016

