Kevin Kostner denunciato per una scena di stupro non prevista

Kevin Costner è stato citato in giudizio dalla stuntwoman Devyn LaBella per una presunta "scena di stupro non prevista" nel secondo capitolo della saga western 'Horizon: An American Saga'. Le accuse, riportate da diversi media internazionali, sostengono che il regista, attore e produttore abbia improvvisato tale scena, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle normative sul set.

La stuntwoman Devyn LaBella ha citato in giudizio Kevin Costner per una "scena di stupro non prevista" nel copione del secondo capitolo della saga western 'Horizon: An American Saga'. Secondo le accuse, come riportano i media internazionali, il regista, attore e produttore avrebbe improvvisato.

Horizon 2: Kevin Costner denunciato da una controfigura per una scena di stupro che non era in copione - Kevin Costner si trova al centro di una nuova polemica: una controfigura del suo recente film "Horizon" lo ha denunciato per averla costretta a girare una scena di stupro non prevista nel copione, senza il rispetto delle normative di sicurezza. 🔗continua a leggere

