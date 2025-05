Kevin Costner scena di stupro non prevista sul set | una stunt lo denuncia

Una controversia ha coinvolto Kevin Costner, accusato dalla stuntwoman Devyn LaBella di aver inserito una "scena di stupro non prevista" nel secondo capitolo della saga western 'Horizon: An American Saga'. LaBella ha avviato un'azione legale contro l'attore e regista, suscitando attenzione e dibattito sui protocolli di sicurezza e di rispetto nei set cinematografici.

(Adnkronos) – La stuntwoman Devyn LaBella ha citato in giudizio Kevin Costner per una "scena di stupro non prevista" nel copione del secondo capitolo della saga western 'Horizon: An American Saga'. Secondo le accuse, come riportano i media internazionali, il regista, attore e produttore avrebbe improvvisato una scena in cui il personaggio interpretato da Ella

