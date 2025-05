Kevin Costner la denuncia di una stunt | Costretta a girare una scena di stupro

Un'attrice stunt ha denunciato Kevin Costner, accusandolo di averla costretta a girare una scena di stupro nel film "Horizon: An American Saga - Capitolo 2". Tuttavia, la difesa di Costner ha presentato chat in cui la donna esprime soddisfazione per l'esperienza sul set. Questo articolo esplora le accuse, le reazioni e le evidenze emerse in merito a questa controversa vicenda.

La difesa di Kevin Costner ha fatto riferimento ad alcune chat nelle quali la donna si esprimeva soddisfatta dell'esperienza vissuta sul set di "Horizon: An American Saga - Capitolo 2". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kevin Costner, la denuncia di una stunt: “Costretta a girare una scena di stupro”

