Kevin Costner denunciato per scena di stupro non prevista La risposta è durissima

Kevin Costner si trova al centro di una controversa denuncia per una scena di stupro non prevista, un'accusa che minaccia di compromettere la sua illustre carriera. La risposta dell'attore è diretta e articolata, non solo respinge le accuse, ma mira anche a controbattere le insinuazioni lanciate contro di lui, promettendo di difendere il proprio onore con determinazione.

L’accusa è di quelle infamanti, che possono macchiare per sempre la carriera e la reputazione di un attore, anche se si tratta di un mito del cinema come Kevin Costner. Ma la difesa è altrettanto immediata, dettagliata e non si limita a respingere le accuse ma passa alla controffensiva verso una “accusatrice seriale”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Kevin Costner denunciato per "scena di stupro non prevista". La risposta è durissima

